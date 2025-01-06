Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni dipte! Son 14 ayın en düşük rakamı

2025 yılı, Euro Bölgesi için zorlu bir başlangıç yapıyor. Aralık ayında görülen gerilemenin ardından yatırımcı güven endeksi, Ocak ayında da düşüşünü sürdürerek 14 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Sentix tarafından açıklanan verilere göre, yatırımcı güven endeksi bir önceki ayki -17,5 puandan -17,7 puana indi. Bu seviyeler, bölge ekonomisinde daha derin bir durgunluk riski olduğuna işaret ediyor.

Cari endeks ve beklentiler

Ocak ayında cari endeks, 2022 yılının Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyesine gerileyerek -28,5 puandan -29,5 puana düştü. Buna karşılık, beklenti endeksi ise hafif bir toparlanma göstererek -5,8 puandan -5,0 puana yükseldi.

Almanya’daki kötümser görünüm

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya’da yatırımcı güveni, Ocak ayında da zayıf kaldı. Endeks, Aralık ayındaki -33,2 puandan hafifçe gerileyerek -33,3 puana indi. Cari endeks -50,8 puanda sabit kalırken, beklenti endeksi ise -13,5 puandan -13,8 puana düştü.

Ekonomik motor yavaşlıyor

Sentix raporunda, Euro Bölgesi için ekonomik büyüme dinamiklerinin zayıfladığı ve motorun durma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Almanya’nın uzun süredir devam eden olumsuz ekonomik görünümü, bölge genelindeki durgunluk belirtilerini daha da artırıyor.

Sentix’in yayımladığı bu endeksler, piyasalarda Euro Bölgesi’ndeki ekonomik zayıflamanın giderek daha fazla hissedildiğini ortaya koyuyor. Bu durum, bölgenin 2025 yılı boyunca ekonomik toparlanma konusunda ciddi zorluklarla karşılaşacağını işaret ediyor.