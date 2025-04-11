Euro Bölgesi'nde yatırımcıların gözü ECB Başkanı'nın açıklamalarında

Avrupa borsalarında ise tarifelerin ertelenmesine yönelik haber akışının gerilimlerin azalacağına dair iyimserliği artırmasıyla bölgede artan risk iştahına paralel pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Borsada son durum...

Avrupa borsalarında bugün pozitif seyir söz konusu. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 489,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 20.692 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.959 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 34.451 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 12.403 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 primle 7.204 puan seviyelerinde seyrediyor.

Von der Leyen: "Bütün seçenekler masada"

Dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın Çin dışındaki ticaret ortaklarına yönelik ek tarifeleri 90 gün süreyle askıya aldığını duyurmasının ardından, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız... Daha fazla karşı önlem için hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bütün seçenekler masada" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Almanya'da ekonomik veriler açıklandı

İngiltere'de şubat ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Ülkede ocak ayı dış ticaret açığı ise 20,8 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık bazda 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde yatırımcıların dikkati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasında.