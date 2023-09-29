Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilerin altında kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 5,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,3, seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde TÜFE, eylülde bir önceki aya göre ise yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentileri, eylülde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 4,5 olması yönündeydi. Yıllık enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4,7 ile hizmetler, yüzde 4,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 4,7 geriledi. AB uyumlu verilere göre, enflasyon, eylülde Slovakya'da yüzde 8,9, Hırvatistan'da yüzde 7,3, Slovenya'da yüzde 7,1, Avusturya'da yüzde 5,8, İtalya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 5,6 ve Almanya'da yüzde 4,3 seviyesinde belirlendi.