Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1 olurken bölgede aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 2,5 oldu.