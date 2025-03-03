Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta düştü

Arupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin şubat ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, ocak ayında yüzde 2,5 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 2,4'e geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Piyasalar, yıllık enflasyonun yüzde 2,3 seviyesine düşmesini bekliyordu. Şubat ayında Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı hizmet sektöründe

Enflasyonun alt kalemlerine bakıldığında, en belirgin fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmet sektöründe yaşandı. Onu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji fiyatları takip etti.

Ülkeler bazında enflasyon oranları

Şubat ayında en yüksek enflasyon oranları Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,7, Belçika'da yüzde 4,4 ve Slovakya'da yüzde 4 olarak kaydedildi. Büyük Avrupa ekonomilerinde ise yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesine gerilemesini hedefliyor.