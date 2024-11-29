Euro Bölgesi'nin 12 aylık enflasyon beklentisi açıklandı

ECB'nin Ekim 2024 Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,4’ten 2,5’e yükseldi.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,1’de sabit kaldı. Böylece, beklenti Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyesinde kaldı. Her iki beklentinin ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olması dikkati çekti.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri, bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde eksi 1,1'e indi. Tüketiciler, gelecek 12 ayda işsizliğin ortalama yüzde 10,4 olmasını bekliyor. Bütün bu gelişmeler ışığında, bir sonraki faiz toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek olan ECB'nin, 25 baz puanlık 4. faiz indirimini yapması bekleniyor.