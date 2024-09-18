Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyonu belli oldu!
Euro Bölgesi'nde ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 artışla beklentilerin gerisinde kaldı.
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Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 artış göstererek yüzde 0,2 olan beklentinin altında kaldı. Yıllık bazda TÜFE ise yüzde 2,2 artış gösterdi ve piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede izlediği politikalarla fiyat artışlarının yavaşlaması, ekonomideki zayıf toparlanmanın bir işareti olarak değerlendiriliyor.