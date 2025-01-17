Euro Bölgesi'nin enflasyon verileri açıklandı! ECB hedefini aştı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin paylaştığı Euro Bölgesi ve AB'nin 2024 aralık ayı nihai enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 oldu.

ECB hedefi aşıldı

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise aralıkta yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü. Böylece, aralık ayında Euro Bölgesi enflasyon oranı Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde 2 seviyesini aştı.

Enflasyon oranı eylül ayından bu yana her ay artış gösteren Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,78 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,51 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,13 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,01 ile enerji ürünleri izledi. AB'de de kasımda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 2,7'ye yükseldi. AB'de TÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 olarak tespit edildi.

Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu ülke...

AB uyumlu verilere göre, aralıkta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,5 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan, yüzde 4,5 ile Hırvatistan ve yüzde 4,4 ile Belçika oldu. Aralıkta yıllık enflasyon Almanya ve İspanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1,4 seviyesinde belirlendi.