Euro Bölgesi'nin mart ayı enflasyonu açıklandı
Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Şubat ayında yüzde 2,3 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 2,2'ye geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin mart ayı enflasyon öncü verileri, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık TÜFE'nın geçen ay yüzde 2,2'ye düştüğünü ortaya koydu. Mart ayı bazında ise TÜFE yüzde 0,6 oldu.
En yüksek fiyat artışı hizmet sektöründe
Euro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,7 ile enerji ürünleri izledi.
Enflasyonda lider: Estonya, Slovakya ve Hırvatistan
Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedeflerken, enflasyon mart ayında Estonya, Slovakya ve Hırvatistan'da yüzde 4,3, Belçika, Letonya ve Litvanya'da yüzde 3,6 oldu. Yıllık enflasyon Almanya’da yüzde 2,3, İspanya'da 2,2, İtalya’da 2,1 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.