Euro Bölgesi'nin toplam kamu borcu 13 trilyon Euro'yu aştı! En yüksek borç Yunanistan'ın...

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,1 seviyesine yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB'de ise birinci çeyrekte yüzde 81,3 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 81,5 seviyesine ulaştı. Böylece, toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 13 trilyon 95 milyar Euro, AB'de 14 trilyon 300 milyar Euro seviyesine yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın ikinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 163,6 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137 ile İtalya, yüzde 112,2 ile Fransa, yüzde 108 ile Belçika, yüzde 105,3 ile İspanya ve yüzde 100,6 ile Portekiz izledi. Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler yüzde 22,1 ile Bulgaristan, yüzde 23,8 ile Estonya ve yüzde 26,8 ile Lüksemburg olarak belirlendi.

Bütçe açığı verileri

AB'de ilk çeyrekte yüzde 2,9 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, ikinci çeyrekte yüzde 3,1 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise ikinci çeyrekte bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 3'te sabit kaldı.

AB ülkeleri arasında ikinci çeyrekte bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 8,1 ile Polonya, yüzde 7,1 ile Romanya, yüzde 5,5 ile Fransa ve Slovakya, yüzde 5,4 ile Finlandiya, yüzde 5,1 ile Belçika ve Macaristan, yüzde 4,3 ile Malta ve yüzde 3,9 ile Avusturya oldu.

Ülkelerin kamu borçları GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemeli

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.