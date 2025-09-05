Euro, dolar, altın, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,10 artışla 4 bin 769 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 600 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,09 artarak 7 bin 987 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 41,2550 liraya, avro yüzde 1,02 yükselişle 48,5110 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,50 ile "kıymetli maden" fonları oldu.