Euro, dolar, altın, borsa... İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,07 oranında değer kazandı. Altının gram fiyatı yüzde 0,62, dolar/TL kuru yüzde 0,51 ve avro/TL ise yüzde 0,20 oranında yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde 9.990,12 puanla en düşük, 10.407,44 puanla ise en yüksek seviyesini gördü. Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,07 artışla 10.366,16 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,62 oranında artarak 4.357 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da aynı oranda artarak 29.439 liraya çıktı.

Geçen hafta sonunda 7.252 lira seviyesinde olan çeyrek altın ise yüzde 0,62 değer kazanarak 7.297 liraya ulaştı.

Döviz tarafında ise ABD doları haftalık bazda yüzde 0,51 yükselişle 40,3810 liraya çıktı. Avro/TL kuru da yüzde 0,20 artarak 47,1530 seviyesine ulaştı.

Yatırım fonları bu hafta genel olarak yüzde 0,89 oranında değer kazanırken, emeklilik fonlarındaki artış yüzde 0,53 oldu. Fon türleri arasında en fazla kazanç sağlayan ise yüzde 1,03'lük yükselişle “fon sepeti” fonları olarak öne çıktı.