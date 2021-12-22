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Euro düşecek mi, yükselecek mi? Analistlerden döviz ve euro yorumu

Euro düşüşüne devam ediyor. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 19 lirayı aşan euro düşüşe geçerek yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Euroda kayıp bugün de devam ederken, euro şu anda 14.11 lira seviyelerinde bulunuyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından pazartesi güne yükselişle başlayan euro hızla değer kaybetmeye başladı. 19 lira seviyesini aşan euro, yüzde 2'yi aşan bir düşüşle güne 14 liranın altında başladı. Ardından kayıplarını bir miktar toplayan euro şu anda 14.11 lira seviyesinde bulunuyor.

Analistlerden döviz yorumu

Analistler son hamlelerin ardından düşüşe geçen döviz kurları hakkında değerlendirmelerinde yüklü döviz satışının sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirtti. Analistler uygulamaya konulan yeni finansal uygulamaların da kurun dengelenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Sektör temsilcileri istikrar bekliyor

Ekonomik düzenlemeler, birçok sektör tarafından olumlu karşılanırken, paket sonrasında ilk beklentiler fiyatların düşmesi ve öngörülebilir kur oldu. Dengeli ve istikrarlı bir kur mesajı veren ihracatçı birlikleri temsilcileri, dolar kurunda 10’un altının ise tehlikeli olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, perakendede dövize bağlı asıl düşüşün hızlı tüketim ürünlerinde gerçekleşmesini bekledikleri görüşünde birleşirken, ancak söz konusu indirimlerin yavaş yavaş olacağını belirttiler.

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