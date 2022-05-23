Euro düşer mi, yükselir mi? Analistlerin döviz yorumu

Euro, yeni haftaya yükselişle başladı. Türk Lirası karşısında haftanın ilk gününe yükselişle başlayan euro, 17 lirayı geçti. Yaşanan yükselişte euro/dolar paritesindeki yükseliş etkili olurken, euro 2022'de ilk kez 17 lira seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Euro'nun yanı sıra dolar ve sterlin de haftaya yükselişle başladı. Dolar 15,99'ları test ederken, sterlin ise 19,94 lira seviyesinde işlem görüyor.

Analistlerden döviz yorumları

Analistler döviz yorumunda büyüme ve sıkılaşma odaklı endişelerin devam ettiğine dikkat çekerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin dolar endeksindeki son düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını söyledi.