Euro ve dolar ne kadar? 20 Ağustos Merkez Bankası döviz kurları

20 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini açıkladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından sıkılaştırma hamlelerine hız veren TCMB, politika faizini yüzde 8,25'te bıraktı.

TCMB'nin mevcut sıkılaştıma yönetimi ile yola devam kararının ardından 20 Ağustos döviz kurları açıklandı ve dolar ile euro kuru belli oldu. TCMB'nin verilerine göre saat 15.30'da paylaşılan verilere göre dolar 7.3083 lira olurken, euro ise 8.6545 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

ABD Doları

Alış: 7.2952 TL

Satış: 7.3083 TL

Euro

Alış: 8.6389 TL

Satış: 8.6545 TL

Avustralya Doları

Alış: 5.2143 TL

Satış: 5.2483 TL

Danimarka Kronu

Alış: 1.1585 TL

Satış: 1.1642 TL

İngiliz Sterlini

Alış: 9.5484 TL

Satış: 9.5982 TL

İsviçre Frangı

Alış: 7.9791 TL

Satış: 8.0304 TL

İsveç Kronu

Alış: 0.83248 TL

Satış: 0.84110 TL

Kanada Doları

Alış: 5.5141 TL

Satış: 5.5390 TL

Kuveyt Dinarı

Alış: 23.7194 TL

Satış: 24.0298 TL

Norveç Kronu

Alış: 0.81468 TL

Satış: 0.82016 TL

Suudi Arabistan Riyali

Alış: 1.9451 TL

Satış: 1.9486 TL

Japon Yeni

Alış: 6.8673 TL

Satış: 6.9128 TL

Bulgar Levası

Alış: 4.3923 TL

Satış: 4.4497 TL

Rumen Leyi

Alış: 1.7751 TL

Satış: 1.7983 TL

Rus Rublesi

Alış: 0.09832 TL

Satış: 0.09960 TL

İran Riyali

Alış: 0.01727 TL

Satış: 0.01750 TL

Çin Yuanı

Alış: 1.0484 TL

Satış: 1.0621 TL

Pakistan Rupisi

Alış: 0.04307 TL

Satış: 0.04363 TL

Katar Riyali

Alış: 1.9895 TL

Satış: 2.0156 TL

Merkez Bankası'nın faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayındaki tarihi Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25 seviyesinde bırakırken, mevcut sıkılaştırma politikasına devam edileceğini mesajını verdi.

Bazı ekonomistler beklese de faiz koridorunun üst bandı ve GLP faizinde değişikliğe yönelik karar metninde bir ifade yer almadı. Gecelik (O/N) faizi yüzde 9,75, Geç Likidite Penceresi (LON) faizi de yüzde 11,25 seviyesinde.

TCMB rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre; 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.