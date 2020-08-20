Euro ve dolar ne kadar? 20 Ağustos Merkez Bankası döviz kurları
Merkez Bankası 20 Ağustos döviz kurlarını açıkladı. Bugün PPK toplantısının ardından açıklanan politika faizi sonrasında dolar 7.3083 lira olurken, euro ise 8.6545 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini açıkladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplarının ardından sıkılaştırma hamlelerine hız veren TCMB, politika faizini yüzde 8,25'te bıraktı.
TCMB'nin mevcut sıkılaştıma yönetimi ile yola devam kararının ardından 20 Ağustos döviz kurları açıklandı ve dolar ile euro kuru belli oldu. TCMB'nin verilerine göre saat 15.30'da paylaşılan verilere göre dolar 7.3083 lira olurken, euro ise 8.6545 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
ABD Doları
Alış: 7.2952 TL
Satış: 7.3083 TL
Euro
Alış: 8.6389 TL
Satış: 8.6545 TL
Avustralya Doları
Alış: 5.2143 TL
Satış: 5.2483 TL
Danimarka Kronu
Alış: 1.1585 TL
Satış: 1.1642 TL
İngiliz Sterlini
Alış: 9.5484 TL
Satış: 9.5982 TL
İsviçre Frangı
Alış: 7.9791 TL
Satış: 8.0304 TL
İsveç Kronu
Alış: 0.83248 TL
Satış: 0.84110 TL
Kanada Doları
Alış: 5.5141 TL
Satış: 5.5390 TL
Kuveyt Dinarı
Alış: 23.7194 TL
Satış: 24.0298 TL
Norveç Kronu
Alış: 0.81468 TL
Satış: 0.82016 TL
Suudi Arabistan Riyali
Alış: 1.9451 TL
Satış: 1.9486 TL
Japon Yeni
Alış: 6.8673 TL
Satış: 6.9128 TL
Bulgar Levası
Alış: 4.3923 TL
Satış: 4.4497 TL
Rumen Leyi
Alış: 1.7751 TL
Satış: 1.7983 TL
Rus Rublesi
Alış: 0.09832 TL
Satış: 0.09960 TL
İran Riyali
Alış: 0.01727 TL
Satış: 0.01750 TL
Çin Yuanı
Alış: 1.0484 TL
Satış: 1.0621 TL
Pakistan Rupisi
Alış: 0.04307 TL
Satış: 0.04363 TL
Katar Riyali
Alış: 1.9895 TL
Satış: 2.0156 TL
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayındaki tarihi Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8,25 seviyesinde bırakırken, mevcut sıkılaştırma politikasına devam edileceğini mesajını verdi.
Bazı ekonomistler beklese de faiz koridorunun üst bandı ve GLP faizinde değişikliğe yönelik karar metninde bir ifade yer almadı. Gecelik (O/N) faizi yüzde 9,75, Geç Likidite Penceresi (LON) faizi de yüzde 11,25 seviyesinde.
TCMB rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 630 milyon dolar azalarak 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.
Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre; 14 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar azalışla 45 milyar 378 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 7 Ağustos'ta 46 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 414 milyon dolar düşüşle 45 milyar 230 milyon dolardan 42 milyar 816 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 630 milyon dolar azalışla 91 milyar 824 milyon dolardan 88 milyar 194 milyon dolara geriledi.