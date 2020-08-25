Euro ve dolar ne kadar? (25 Ağustos döviz kurları)

25 Ağustos 2020

Yatırımcılar döviz kurlarında son durumu araştırıyor. Son dönemde euro ve dolar kuru Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürürken, rekor seviyelerini gördü. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar yeni günde euro ve dolar ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

Döviz kurları haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı. Dolar 7,3680 lira, euro 8,7110, sterlin 9,7300 lira, İsviçre Frangı ise 8,1750 lira ile 25 Ağustos'u kapattı.

Bugün dolar ve euro kuruna baktığımızda ise dolar 7,4160 lira, euro 8,7350 lira, sterlin 9,6904 lira, İsviçre Frangı ise 8,1150 lira ile güne başladı.

TCMB döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından 24 Ağustos saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

ABD Doları 7.3504 lira, Avutralya Doları 5.2949 lira, Danimarka Kronu 1.1694 lira, Euro 8.6921 lira, İngiliz Sterlini 9.6570 lira, İsviçre Frangı 8.0955 lira, İsveç Kronu 0.84251 lira, Kanada Doları 5.5946 lira, Kuveyt Dinarı 5.5946 lira, Norveç Kronu 0.82022 lira, Suudi Arabistan Riyali 1.9598 lira, Japon Yeni 6.9648 lira, Bulgar Levası 4.4692 lira, Rumen Leyi 1.8057 lira, Rus Rublesi 0.09944 lira, İran Riyali 0.01760 lira, Çin Yuanı 1.0691 lira, Pakistan Rupisi 0.04388 lira, Katar Riyali 2.0301 lira.