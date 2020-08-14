Euro ve dolar ne kadar oldu (14 Ağustos 2020)

14 Ağustos 2020

Son dönemde euro ve dolarda yaşanan artışın ardından yatırımcılar, dolar ne kadar oldu, sorusuna yanıt arıyor. Hafta başında tarihi rekorunu kıran dolar, daha sonra Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımları ile dalgalanmaya başladı.

Dolar ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar güne 7,3460 liradan başladı. 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılırken, dünkü kapanışta doların satış fiyatı ise 7,3160 lira olmuştu.

Euro ne kadar oldu?

Euro güne 8,6880 liradan başladı. İstanbul serbest piyasada euro 8,6860 liradan alınıyor. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.

Avrupa borsalarında düşüş

Avrupa borsaları 13 Ağustos'u düşüşle tamamladı. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 değer kaybetti ve 372,53 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,5 azalarak 6.185,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 düşerek 12.993,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 5.042,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 gerileyerek 20.257,31 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,3'lük artışla 1,182 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 824 milyon dolar oldu

TC Merkez Bankası rezervleri geçtiğimiz hafta 1 milyar 579 milyon dolar artarak 91 milyar 824 milyon dolara yükseldi. Buna göre, 7 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 79 milyon dolar azalışla 46 milyar 594 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Temmuz'da 46 milyar 673 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 658 milyon dolar artışla 43 milyar 572 milyon dolardan 45 milyar 230 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 579 milyon dolar artışla 90 milyar 245 milyon dolardan 91 milyar 824 milyon dolara çıktı.