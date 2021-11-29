Euro yükselecek mi? Analistlerden euro yorumu

Yatırımcılar haftanın başlangıcında döviz kurlarını merak ediyor. TL'nin son dönemde hızla değer kaybetmesi ile birlikte euro tarihi zirvesini 15 liranın üzerine taşırken, ardından bir miktar düşerek geçtiğimiz haftayı 14 liraya yakın seviyede tamamlamıştı. Euro bu haftaya ise 14 liranın üzerinde başladı. Şu anda euro 14.18 liradan işlem görüyor.

Piyasalar dövizin yükselişinin önlenmesi yönünde atılacak adımları merak takip ederken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise düşük faiz politikasında kararlı olduklarını açıkladı. Ayrıca hafta sonunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da düşük faiz politikasını sürdüreceklerini belirtmişti.

Türkiye'de enflasyon beklentisi ise yüzde 20'lerden yüzde 30'lara doğru ilerliyor. Mevcut para politikası TCMB'nin yüzde 15 seviyesindeki politika faiziyle TL'nin reel getirisinin -yüzde 15 ile tarihte görülmemiş kadar düşük seviyelere gerileyeceği anlamına geliyor. İktisatçıların neredeyse tamamı bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyorlar.

Türkiye için hiperenflasyon vurgusu

Goldman Sachs, TCMB'nin faiz artırımı beklentisini ikinci çeyreğe çekerken, artırım tutarında revizyona gidereken, TCMB’nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Societe Generale stratejistleri ise paylaştıkları raporda Türkiye için hiperenflasyon vurgusu yaptı. İnsanların Türk Lirasına olan güvenlerinin azalmasıyla bankalardaki varlıklarını çekebilecekleri söyleyen Societe Generale, Türkiye'de finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.