Euro yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden döviz yorumu

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulamasıyla birlikte döviz düşüşe geçti. Döviz kurlarındaki düşüş euroyu da etkilerken, 20 liraya dayanan euro sert düştü. Geçtiğimiz haftayı düşüşle tamamlayan euro, bu haftaya ise yüzde 5,3 yükselişle başladı ve 12,92 lira oldu.

Sabah saatlerindeki bu yükseliş piyasaların açılmasıyla birlikte euro yeniden bir miktar geriledi. Dünya genelinde noel tatilinin olması nedeniyle yaşanan düşük hacimli işlemler döviz kurlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Analistlerin döviz yorumu

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre kapasite kullanımı aralıkta yüzde 78,7'ye yükselirken Reel Kesim Güven Endeksi aynı dönemde 106,1'e geriledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Panik alımları sona erdi

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması yeni döviz alımları noktasında caydırıcı olurken, panik havası ortadan kalktı. Bankacılar bunun aralıksız devam eden tek yönlü bireysel döviz talebini kesmesi açısından olumlu olduğunu belirtti.