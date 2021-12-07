Euro yükselecek mi, düşecek mi? Euro ne kadar?

Yatırımcılar döviz kurlarındaki gidişatı takip ediyor. Haftaya yatay seyirle başlayan euro, haftanın ikinci gününe ise düşüşle başladı. Yüzde 2 civarında yaşanan düşüş sonrasında piyasaların açılmasıyla birlikte kayıplarının bir kısmını geri alan euro, şu anda 15,43 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcılar TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesinin ardından TCMB tarafından yapılan müdahalenin tekrarının olup olmayacağını araştırıyor. Analistler, TCMB'nin her ne kadar piyasa müdahalelerinde seviye değil sağlıksız fiyat oluşumlarını gidermeyi hedeflediğini belirtiyor olsa da, yeni değer kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor olabileceğini belirttiler.

Yabancı mevduat oranı tarihi zirvesinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verileri 1 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payının yüzde 63,2'ye çıktığını ortaya koydu.

En son 2001 yılı ekim ayında yüzde 62 ile en yüksek seviyesine çıkan yabancı para mevduat oranı ilk kez yüzde 63,2'yi aşarak tarihi en yüksek oranına ulaştı.