Euro yükselecek mi, düşecek mi?

Avrupa'da koronavirüs endişelerinin artması ile birlikte 16 ayın zirvesinden uzaklaşmayan euro, Türk Lirası karşısında da yükselişini sürdürüyor. Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşayan euro, 14 liranın üzerini görmüş durumda.

T.C. Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapması ile birlikte TL, döviz karşısında değer kaybederken, yatırımcılar bu durumun sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde hem euro hem de doların TL karşısında yükselişinin süreceği düşünülüyor.

Dolar euro karşısında 16 ayın zirvesine yaklaştı

Avrupa'daki koronavirüs endişelerinin artmasıyla birlikte dolar, euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.