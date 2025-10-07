Euro’da alarm zilleri: ING, daha fazla düşüş uyarısı yaptı

ING'den Chris Turner, Euro'nun Fransa'daki siyasi kargaşası ve hükümet kapanmasının devam ettiği ABD'den yeni haber gelmemesi nedeniyle daha fazla düşüş potansiyeliyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Euro'da alarm zilleri

Turner, Fransa'da bu ay erken seçim çağrısı yapılması olasılığının yüzde 57 olarak fiyatlandığını, ancak bunun bir şeyi çözeceğinin net olmadığını söyledi. Turner, 10 yıllık faiz farkında şu anki 86 baz puandan 90 baz puan üzerine bir hareketin "bazı alarm zillerini çalacağını ve euroda bazı bağımsız zayıflıklara katkıda bulunacağını" vurguladı.

Öte yandan yüzde 0,27 düşüşen Euro 1,16789 dolardan işlem görürken, bu yıl yüzde 13'e yakın yükselen Euro/dolar paritesi ise belirsizlik nedeniyle aşağı yönlü hareket ediyor.

Döviz yatırımcıları bu hafta Fransa ve Almanya devlet tahvili getirileri arasındaki farkı izleyecek.

JPMorgan'dan "iyimserliğe dönme" mesajı

JPMorgan da, Almanya’nın mali teşvikleri ile cazip değerlemelerin önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde toparlanma için zemin hazırladığını öngördü.

Raporda, ABD, Çin ve Japonya borsalarının rekor seviyelere ulaştığı bir yılda Euro Bölgesi endekslerinin uzun süre yatay seyrettiğini hatırlatıldı, "Euro Bölgesi hisseleri artık daha güçlü bir risk-getiri dengesi sunuyor ve iyimserliğe dönme zamanı yaklaşıyor" yorumu yapıldı.

Kuruluş, Euro Bölgesi hisselerine yönelik tavsiyesini ’ağırlık artır’ düzeyine yükseltti.