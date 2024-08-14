Euro'dan tarihi rekor: 37 TL'yi geçti

Euro/TL kuru, bir kez daha rekor kırdı. An itibarıyla 1 Euro, 37 TL oldu.

Tarihinde ilk kez 37 TL’yi geçen Euro kuru, haziranda 36 barajını aşmıştı. Euro kuru, son 24 saat içerisinde yüzde 0,39, son bir haftada yüzde 1,39 oranında artış gösterdi. Euro'nun yıllık değişimi ise, yüzde 25,76 oranında oldu.

Gözler ABD’nin enflasyon verilerinde

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, söz konusu verilerin, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun odak noktasını yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerini desteklediğini belirtti.

ABD enflasyon verileri saat 15.30'da açıklanacak.