Euro/dolar ihracatçıya ‘eksi’ yazdı
Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da ihracat yapan firmaların yılın ilk 4 ayında parite kaynaklı kayba uğradığını söyledi. Burkay, “Bursa ilk 4 ayda 4.9 milyar dolarlık ihracat rakamıyla yüzde 11’lik bir düşüş kaydetti.” dedi... Esra Özarfat'ın haberi...
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