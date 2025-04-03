Euro/dolar paritesi 6 ay sonra ilk kez 1,1'i aştı

Trump’ın tüm ülkelere en düşük yüzde 10 gümrük tarifesi getirmesi ve tarifelerle birlikte bazı ülkelere ek vergi kararı doların ateşini söndürdü. Dolar değer kaybederken, dolara karşı euro, 1,1020 ile 9 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar küresel ticaret savaşının fitilini ateşleyen tarifelerin ardından Japon yeni ve İsviçre frangına yöneldi. Dolar endeksi ise yüzde 1 düşerek 102,2 seviyesine geriledi.

Yeni tarifelerin açıklanmasıyla riskli varlıklarda satış dalgası yaşandı. Avustralya doları yüzde 0,5 düşerek 0,6268 dolara, Yeni Zelanda doları ise yüzde 0,26 kayıpla 0,5730 dolara geriledi.

Yatırımcılar Yen ve İsviçre frangına yöneldi

Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frangına yöneldi. Yen, dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kazanarak 147,99 seviyesine yükselirken, İsviçre frangı 0,8787 seviyesine güçlendi.

Analistler, Japon yeni için 'güvenli liman' vurgusu yaparken, ABD Hazine tahvillerinin de kısa vadeli getirilerde güvenli olabileceğini ifade etti.

Euro ve Sterlin yükseldi

Tarife duyurusunun ardından euro yükselişe geçerek Asya piyasalarında yüzde 0,43 artışla 1,0875 dolara ulaştı. İngiliz sterlini ise yüzde 0,28 değer kazanarak 1,3047 dolara yükseldi.

National Australia Bank kıdemli döviz stratejisti Rodrigo Catril, Avrupa’nın ticaret savaşına misilleme yapmak yerine ekonomisini desteklemeye odaklandığını ve piyasaların bu sakin ve ölçülü yaklaşımı olumlu karşıladığını belirtti.

Çin Yuanı ve Meksika Pesosu zayıfladı

Trump’ın açıklamalarının ardından Çin'in denizaşırı yuanı bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Gelişmekte olan piyasalarda ise Meksika pesosu dolar karşısında yüzde 0,25 değer kaybederek 20,2520 seviyesine düştü.

Fed’in faiz indirim beklentisi güçlendi

Tarifelerin açıklanmasının ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az üç kez faiz indireceğine dair beklentilerini artırdı. Yıl sonuna kadar dördüncü bir faiz indirimi ihtimali de giderek daha az uzak bir senaryo olarak değerlendiriliyor.