Euronext, Atina Borsası’nı satın almada kritik eşiğe yaklaştı

Euronext’in Atina Borsası’nı (ATHEX) satın almak için yaptığı kamu teklifinde sona gelindi. Hissedarlar için kabul süresi 17 Kasım 2025’te tamamlanacak; sonuçlar ise 19 Kasım’da açıklanacak.

OT.gr’nin aktardığına göre 14 Kasım itibarıyla teklife katılım oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde. Bu da teklif süresi tamamlandığında Euronext’in satın almayı sonuçlandırmak için güçlü bir pozisyonda olduğunu gösteriyor.

Yüzde 90 pay eşiği aşılırsa 'zorunlu satış' başlayabilir

Euronext, ATHEX hisselerinin yüzde 90’ından fazlasını elde ederse, Yunan piyasası kuralları gereği zorunlu satış süreci hızla başlayabilecek. Bu kapsamda teklifi kabul etmeyen hissedarlar paylarını 5,98 Euro'dan satmak zorunda kalabilir ki bu fiyat teklifin yaklaşık yüzde 7 altında...

Ayrıca şirket, hisselerin borsadan çıkarılması için yüzde 95 oy desteğiyle Yunan Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurabilir. Yeni bir düzenleme, AB içindeki başka bir düzenlemeli pazarda listelenmiş hisseler verilmesi durumunda bu sürece istisna uygulanmasına imkân tanıyor.