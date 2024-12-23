Ev hapsindeki Gazeteci Özlem Gürses programı evden sundu

Gözaltına alındıktan sonra, ev hapsine mahkum edilen Gazeteci Özlem Gürses, ekonomi gündemini değerlendirdiği programını evinden sunmaya başladı.

Programa, "İşimizin başındayız" sözleri ile başlayan Gürses, "Ahlaklı, onurlu bir şekilde; eşit, adil bir bakış açısıyla işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi, sevenlerine teşekkür etti.

Özlem Gürses neden ev hapsinde?

Gürses, kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Gürses'in, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. İki gün önce gözaltına alınan ve"devletin askeri veya emniyet teşkilatını aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Özlem Gürses ise savcılıktaki ifadesinde yayının kısa bir bölümünün cımbızlanarak hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi.



