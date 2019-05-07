Ev kadınları arı sütüyle ekonomik kazanç sağlayacak

07 Mayıs 2019

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yürütülen "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında eğitim gören 16 ev kadını sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, enstitünün konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde, arı sütünün çok kıymetli ve hassas bir ürün olduğunu söyledi.

Yılda bir ton arı sütü üretiyoruz

Kadınların, bu sayede zoru başararak kıymetli bir işe imza attıklarını belirten Güler, "Ülkemiz dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer almasına rağmen yılda bir ton arı sütü üretiyor ve 21 ton arı sütü ithal ediyor. Bu bize yakışmıyor. Bize düşen bu 21 ton arı sütü üretimini Türkiye'de gerçekleştirmektir. Eğitim alan 100 kadın bir ton üretim yapabiliyor. 21 tonluk üretim kapasitesine ulaşmak için ise 2 bin 100 bayana ihtiyacımız var. Biz şimdi vites büyüterek arı sütüne ağırlık verecek ve ilimizle birlikte bal üretilen her yerde bu çalışmayı yapacağız." dedi.

TÜBİTAK ile çalışacağız

Güler, arıcılık konusunda önemli yatırımların hayata geçirileceğini ifade ederek, TÜBİTAK ile arıcılık konusunda bir bilim merkezi kuracaklarını, balı ilaç olarak kullanmaya çalışacaklarını aktardı.

"Genç kızlarımıza kodlama öğreteceğiz"

Kadınlar için bir çalışma daha başlattıklarına dikkati çeken Güler, "Bütün genç kızlarımıza kodlama öğreteceğiz. Bununla ilgili çalışmaya başladık. Burası aynı zamanda yüksek teknoloji konusunda da bir merkez olacak. Hem kodlama hem program yazma konusunda Turkcell ile yeni projeler başlattık. Akıllı şehir olma konusunda anlaşmayı imzaladık. Hayatımız bal kadar tatlı, arı sütü kadar değerli olsun." diye konuştu.

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah Konak arı ürünlerinin en değerlisi olan arı sütü üretimini, kadın çiftçilerle enstitüde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Arı sütüne farklı taleplerin olduğunu görüyoruz. Kadın üreticilerimiz bu üretimde el yatkınlığı bakımından daha uygunlar. Kadınlarımıza aile bütçelerine katkı sağlamak açısından da güzel bir imkan sunmuş oluyoruz. Enstitü olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Başarılı olacağımıza inanıyorum"

Kursiyerlerden Elif Bozkurt, 72 saatlik kurs gördüklerini ve hafta içi öğrendiklerini hafta sonraları uygulama imkanları olduğunu belirterek, "Bu şekilde arı sütü yapmaya başladık. Gün geçtikçe de arı sütünde daha fazla ilerledik. Hem kendi ayaklarımızın üzerinde durmak hem de ailemize katkı sağlamak amacıyla böyle bir şeye başladık. Başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından ev kadını olan 16 kursiyere, sertifikaları dağıtıldı.

Kaynak: AA