Ev sahibi olmak için hangi ülkede, kaç yıl bekleniyor? Türkiye'de ortalama yaş belli oldu

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Konut fiyatları ve kiralar hızla artarken ev sahibi olmak isteyenler tüm birikimlerini ilk evini satın almak için kullanıyor. Ancak ev sahibi olma yaşı ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Avrupa Birliği'nde 2025 itibarıyla hanehalklarının yüzde 68,5'i kendi evinde yaşarken Eurostat verilerine göre ev sahipliği oranı Almanya'da yüzde 47,2 ile en düşük, Slovakya'da yüzde 93,8'le en yüksek seviyede bulunuyor.

Avrupalılar ilk evlerini kaç yaşında satın alıyor?

RE/MAX'ın 2025'te yayımaldığı Avrupa Konut Trendi Raporuna göre, 23 Avrupa ülkesinde ilk kez ev sahibi olanların ortalama yaşı 31,3. Bu ortalama Malta'da 28'e kadar gerilerken, Yunanistan ve İsviçre'de 34,7'ye kadar yükseliyor.

İlk evini satın alma yaşında ise konutların erişilebilirliği, aile desteği ve kiralama kültürü önemli rol oynuyor.

Almanlar, İngilizlerden beş yıl sonra ev sahibi oluyor

İlk evini satın almada en erken yaş 28,4 ile Birleşik Krallık ve Lüksemburg'da da görülüyor. Ancak Birleşik Krallık'ta 18-34 yaş grubundakilerin yüzde 53'ü ilk evini alırken ailelerinden nakit veya miras yoluyla maddi destek alıyor. Bu da genç yaşta ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu kültür İngiltere'de her beş kişiden ikisini 25 yaşına gelmeden ev sahibi yapıyor.

İlk ev satın alma yaşının en yüksek olduğu üçüncü ülke ise Almanya. Almanlar ortalama 33,6 ile ilk evlerini İngiltere'dekilere göre 5,2 yıl daha geç alıyor. Ancak bu oranın arkasında da Alman hükümetinin kiralamayı kolaylaştıran yasal düzenlemeleri bulunuyor. 18-34 yaş grubundaki Almanların yüzde 69'u kirada yaşarken, Avrupa'da ortalama yüzde 38 seviyesinde.

İspanya ve İtalya'da aile evinden geç ayrılmak süreci uzatıyor

İlk ev satın alma yaşı İspanya'da ortalama 30,9, Fransa'da 32,5, İtalya'da ise 32,8 olarak hesaplanırken, İtalya ve İspanya'da gençlerin Avrupa ortalamasından üç yıl daha geç aile evinden ayrılması bu ülkelerdeki ilk ev sahibi olma yaşını etkiliyor.

Fransa'da ise gençler 23 yaşında aile evinden ayrılsa da aile desteği daha sınırlı kaldığı için ilk ev sahibi olma yaşı yüzde 33'te kalıyor.

Türkiye, ev sahibi olmanın en geç gerçekleştiği ülkeler arasında

Konut fiyatlarının pandemiden sonra hızla arttığı Türkiye'de ise ilk kez ev sahibi olma yaşı ortalama 34,1 olarak ölçüldü. Türkiye bu oranla Yunanistan ve İsviçre'nin ardından listenin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Çekya'da ortalama yaş 33,2, Polonya'da 32,7, Bulgaristan'da 32,5, Slovenya'da 32,2 ve Hırvatistan'da 32,1 olarak hesaplandı. Buna karşılık Macaristan 28,5 yaşla en erken ev sahibi olunan ülkeler arasında yer alırken, Hollanda'da bu yaş 28,8 olarak kaydedildi.

Avusturya'da 29,1, Portekiz'de 29,8 ve Finlandiya'da 29,9 yaş ortalamasıyla ilk ev sahibi olma yaşı 30'un altında kaldı. İrlanda ise 30,8 yaş ortalamasıyla Avrupa ortalamasının hafif altında yer aldı.

18-25 yaş arasında en düşük ev sahipliği oranı yüzde 12,1 ile Yunanistan'da görülüyor. Yunanistan'da insanların sadece yüzde 50,4'ü ilk evini 35 yaşına kadar satın alabiliyor. İsviçre'de bu oran yüzde 53,2, Türkiye'de ise yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.

Araştırmadaki 23 ülke genelinde ise insanların yüzde 69,5'i 35 yaşına kadar ilk evini satın alıyor. Bu oran Lüksemburg'da yüzde 87,8'e, Hollanda'da yüzde 85,2'ye, Birleşik Krallık'ta yüzde 84,6'ya ve Macaristan'da yüzde 82,8'e çıkıyor.