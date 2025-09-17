Ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Birden fazla evi olana katlamalı vergi mi geliyor?

2026-2028 yıllarını kapsayan Yeni Orta Vadeli Program'ın ardından birden fazla evi olanlara emlak vergilerinin katlamalı olarak yansıtılacağına dair iddialar arrtı.

İddialarda iki ve daha fazla evi olanlardan daha yüksek emlak vergisi alınacağı belirtiliyordu.

Ancak birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması bulunmadığı belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre kaynaklar haberlerin gerçeği yansıtmadığını, katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığını ve Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışma bulunmadığını belirtti.

Meclis'in açılmasının ardından "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağı iddia edilmişti. Ancak kaynaklar bu durumla ilgili herhangi çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Türkiye'de şu anda birden fazla evi olan kişiler emlak vergisini her ev için rayici ne kadarsa o oranda ödüyor. Konut edinimi nedeniyle herhangi katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

Emlak vergisindeki yüksek oranlar için çalışma yapılacak

Hükümet, yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi taktir komisyonlarından alacak.

Yeni düzenleme Meclis'e gönderilecek. Düzenlemenin bu yıl yasalaşması gerekiyor.

Medyaya yansıyan yüksek vergi oranları da düzeltilecek ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri oluşturulacak.