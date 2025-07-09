Ev ve mutfak eşyaları sektörü hedefi ikinci yarıda vuracak

Dernek tarafından açıkla­nan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü ha­ziran ayında 213 milyon do­lar ihracat yaptı. Sektör ilk 6 ay toplamında 1 milyar 471 milyon dolar ihracat gerçek­leştirirken, bu rakam geçti­ğimiz yılın aynı döneminde ulaşılan 1 milyar 525 milyon dolara göre yüzde 3,6’lık bir düşüşe işaret etti. EVSİD Yö­netim Kurulu Başkanı Tal­ha Özger, ikinci yarının daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi.

Birim fiyatlarda yükseliş devam ediyor

İhracatta yaşanan bu dü­şüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk al­tı ayına göre yüzde 4,7 artış­la 3,79 dolardan 3,97 dolara yükseldi. Bu yükselişte en büyük etki plastik ürün gru­bundan gelirken, bu ürün grubunda ihracat birim fiya­tı yüzde 13,3 artışla 3,18 do­lardan 3,60 dolara çıktı. Sek­törün ana ihracat pazarı Av­rupa olmaya devam ederken, tümü Avrupa ülkelerinden oluşan ilk 5 sıra toplam ih­racatın yüzde 32’sini oluş­turdu. İlk altı ayda İngiltere 137,6 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Onu 103,5 milyon dolar­la Almanya, 94 milyon dolar­la İtalya, 82,2 milyon dolarla Fransa ve 54,6 milyon dolarla İspanya takip etti.

“Yüzde10’luk kaybı yüzde 3,6’ya gerilettik”

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, yılın ilk yarısını geçtiğimiz yıla gö­re düşüşle tamamlamaları­na karşın, kayıpların giderek azalmasının ikinci yarıya çok daha umutlu bakmalarını sağladığını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmalar ve pazar daralmaları yaşanır­ken içeride ise yüksek faizler ve maliyet baskısı nedeniy­le ihracatçıların zor günler­den geçtiğini kaydeden Öz­ger, “İlk iki ayda yüzde 10’a kadar ulaşan kayıpları altın­cı ayın sonunda yüzde 3,6’ya kadar gerilettik. Mevcut or­tamda bu ivmeyi başarı ola­rak değerlendiriyoruz. İkinci yarının ise daha iyi geçeceği düşüncesindeyiz. Bir yandan ticaret savaşları üzerindeki tartışmaların azalması bir yandan da yurt dışındaki fa­iz indirimleri piyasanın biraz daha açılmasını sağlayabilir. Altı ayda düzenlediğimiz et­kinliklerle mevcut pazarla­rımızı korumaya ve müşte­rilerimizle hep irtibatta kal­maya çalıştık. İkinci altı ayda ise daha düşük faiz ortamı ve canlanan ekonomiyle yaptı­ğımız bu çalışmaların mey­velerini alacağımızı umuyo­ruz” dedi.

Hedef, ihracatta 3,75 milyar dolara ulaşmak

Yurt içinde yüksek faiz düşük kur makasının kendilerini sıkıştırmaya devam ettiğini anlatan Özger, “Ancak gelinen noktada Merkez Bankası’nın yeni bir faiz indirim döngüsüne gireceği tahmin ediliyor. İhracatçılara bir destek mekanizmasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümetten bu konudaki beklentilerimiz devam ediyor” diye konuştu. Özger, ikinci yarıdaki iyileşme ile birlikte 3,75 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.