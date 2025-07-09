Ev ve mutfak eşyaları sektörü hedefi ikinci yarıda vuracak
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2025 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aylık ihracat verilerini açıkladı.
Dernek tarafından açıklanan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü haziran ayında 213 milyon dolar ihracat yaptı. Sektör ilk 6 ay toplamında 1 milyar 471 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ulaşılan 1 milyar 525 milyon dolara göre yüzde 3,6’lık bir düşüşe işaret etti. EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, ikinci yarının daha iyi geçmesini beklediklerini söyledi.
Birim fiyatlarda yükseliş devam ediyor
İhracatta yaşanan bu düşüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre yüzde 4,7 artışla 3,79 dolardan 3,97 dolara yükseldi. Bu yükselişte en büyük etki plastik ürün grubundan gelirken, bu ürün grubunda ihracat birim fiyatı yüzde 13,3 artışla 3,18 dolardan 3,60 dolara çıktı. Sektörün ana ihracat pazarı Avrupa olmaya devam ederken, tümü Avrupa ülkelerinden oluşan ilk 5 sıra toplam ihracatın yüzde 32’sini oluşturdu. İlk altı ayda İngiltere 137,6 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Onu 103,5 milyon dolarla Almanya, 94 milyon dolarla İtalya, 82,2 milyon dolarla Fransa ve 54,6 milyon dolarla İspanya takip etti.
“Yüzde10’luk kaybı yüzde 3,6’ya gerilettik”
EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, yılın ilk yarısını geçtiğimiz yıla göre düşüşle tamamlamalarına karşın, kayıpların giderek azalmasının ikinci yarıya çok daha umutlu bakmalarını sağladığını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmalar ve pazar daralmaları yaşanırken içeride ise yüksek faizler ve maliyet baskısı nedeniyle ihracatçıların zor günlerden geçtiğini kaydeden Özger, “İlk iki ayda yüzde 10’a kadar ulaşan kayıpları altıncı ayın sonunda yüzde 3,6’ya kadar gerilettik. Mevcut ortamda bu ivmeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. İkinci yarının ise daha iyi geçeceği düşüncesindeyiz. Bir yandan ticaret savaşları üzerindeki tartışmaların azalması bir yandan da yurt dışındaki faiz indirimleri piyasanın biraz daha açılmasını sağlayabilir. Altı ayda düzenlediğimiz etkinliklerle mevcut pazarlarımızı korumaya ve müşterilerimizle hep irtibatta kalmaya çalıştık. İkinci altı ayda ise daha düşük faiz ortamı ve canlanan ekonomiyle yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini alacağımızı umuyoruz” dedi.
Hedef, ihracatta 3,75 milyar dolara ulaşmak
Yurt içinde yüksek faiz düşük kur makasının kendilerini sıkıştırmaya devam ettiğini anlatan Özger, “Ancak gelinen noktada Merkez Bankası’nın yeni bir faiz indirim döngüsüne gireceği tahmin ediliyor. İhracatçılara bir destek mekanizmasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümetten bu konudaki beklentilerimiz devam ediyor” diye konuştu. Özger, ikinci yarıdaki iyileşme ile birlikte 3,75 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.