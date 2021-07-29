Ev ve mutfak eşyaları sektörü markalaşma atağına kalktı

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Dünyada en büyük sekizinci ihracatçı olan Türkiye ev ve mutfak eşyaları sektörü, cari fazla bakımından ise ikinci sırada yer alıyor. Bugün ulaştığı 2 milyar 550 milyon dolarlık ihracat hacmini yılsonunda 3,4 milyar dolara taşımaya odaklanan sektör, bu kapsamda tasarım ve markalaşma atağına kalktı.

“Ülkemizdeki sanayinin en büyük eksikliği tasarım ve markalaşma” diyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkan Talha Özger, bu nedenle sektör geneli Ur-Ge çalışması başlattıklarını söyledi.

En önem verdikleri konuların başında ihracat birim değerinin geldiğine dikkat çeken Özger, “Pandeminin başında 3,30 olan ihracat birim değerimiz hammadde fiyatlarının da etkisiyle 3,60 dolara çıktı. Bu oranı öncelikle 3,80’e, ardında 4 dolara yükseltmek istiyoruz. Bunun yolu da markalaşmadan geçiyor. Firmalarımıza danışmanlık hizmetleri vererek, markalaşma yolunda katkı sağlamak istiyoruz.” diye konuştu.

Sektör olarak en fazla ihracatı yüzde 58 ile Avrupa’ya gerçekleştirdiklerini kaydeden Özger, pazarlarla ilgili şu bilgileri verdi: “İkinci önemli pazarımız Ortadoğu, üçüncü ise Afrika. Önümüzdeki dönemde pazar olarak güçlenmek istediğimiz Amerika, Latin Amerika, Sahra Altı Afrika ve Asya’daki payımızı artırmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan Avrupa pazarının yakın gelecekte talebini artıracağını, pandeminin 2022 yılı ile birlikte kontrol altına alınmasıyla Avrupa’nın sektörümüz için daha önemli hale geleceğini düşünüyoruz.

Dünyada ilk üçe oynuyor

Çin’in tek başına sektör ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştirdiğini ifade eden Özger, rakip ülkelerle ilgili şunları söyledi: “Türkiye rakiplerinin arasında farklı bir yapıya sahip. Çünkü güçlü bir üretim yapımız var. Geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 56 büyüme sağladık. Yılın geri kalanında benzer performansı devam ettirebilirsek dünya sıralamasında bir veya iki basamak yukarıya çıkabiliriz. Sektör olarak hedefimiz ilk etapta dünyada ilk 3’e girmek. Şu anda bazı Avrupalı müşterilerimiz bizden aldıklarını ürünleri iki katına başka ülkelere satıyorlar. Hedeflerimize ulaşabilmek için ülke ve sektör olarak birim ihracat fiyatlarımızı yukarıya çekmeye odaklanarak, bu yönde stratejiler geliştirmeliyiz. Markalaşmak bu nedenle önemli. 2022 sonrasında ise başta ABD pazarı olmak üzere farklı ülkelere açılmak istiyoruz. Yurtdışında ofis, depo, lojistik merkezleri gibi çözümleri devreye alarak hedef alıcı pazarlara daha yakın olmalıyız.” ifadelerini kullandı

“Çelik ürünlerine uygulanan ek vergi kaldırılmalı”

Geçen yılın kasım ayında başlayan lojistik sorunların, hammadde fiyatlarında fahiş yükselişi de beraberinde getirdiğinin altını çizen EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, “İlk etapta konteyner bulamıyorduk. Şimdi konteyner buluyoruz fakat bu kez de yüksek hammadde fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Maliyet artışlarının büyük bölümünü sanayici kendi karından, yapması gereken yatırımından feragat ederek karşılıyor. Hammadde fiyatları kasım ayına göre bir nebze gerilemiş olsa da hala yüksek seviyede. Türkiye'ye getirilen çelik hammaddesinde de yüzde 12'lik bir ek vergi alınıyor. Biz bu verginin alınmamasından yanayız. Bu vergi alınmazsa ihracatta daha rekabetçi olabiliriz.” dedi.

Yeni nesli kazanmak için meslek lisesi açacak

Ur-Ge projeleri kapsamında sektöre yeni nesiller kazandırmak istediklerini vurgulayan EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, “Organize Sanayi Bölgeleri’nde meslek liselerinin sayısı daha fazla olmalı. Öğrenciler iş bulma kaygısı taşımamalı. Mezun olunca işi olacağını bilmeli. O yüzden önceliğimiz, yeni nesli sanayiye yönlendirmek. EVSİD olarak, bu hedef için bir meslek lisesi açmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.