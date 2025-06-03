Mine ATAMAN

Vatandaşın ete uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak üzere perakende satış yapan Et ve Süt Kurumu (ESK) kıyma fiyatlarına zam yaptı.

Et ve Süt Kurumu’nun mağazalarında satılan kıymanın kilogram fiyatı 320 liradan 335 liraya çıkarıldı.

ESK’nın ucuz et sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde ise kıymanın kilogramı fiyatı 410 liradan 430 liraya yükseldi.



Et ve Süt Kurumu kaynakları, fiyat güncellemesinin üç hafta önce yapıldığı bilgisini DÜNYA gazetesiyle paylaştı.

ESK fiyatlarının piyasanın altında olduğunu belirten kaynaklar, "Hem üreticiyi hem tüketicisi düşünmek zorundayız" dedi.