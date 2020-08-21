Eva Değerleme Genel Müdürü ve Gaboras CEO'su DÜNYA’da

21 Ağustos 2020

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve Eva Değerleme Genel Müdür Cansel Şirin Yazıcı, DÜNYA'da Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oluyor.

Eva Değerleme Genel Müdür Cansel Şirin Yazıcı: İmar mevzuatı çok çetrefilli. Gayrimenkulde değer tanımı da bir tane olmayınca iş güç hale geliyor. Bu nedenle yanlış düşünülebiliyor.

GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun: GABORAS açısından gayrimenkulde değerlendirme çok önemli. Alınıp satılan her şeyin bir odit’i, değeri vardır. Değerleme sektörü, Türkiye’de en iyi çalışan sistemlerden biridir.