Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi (22 Şubat 2021)

Evde bakım maaşı sorgulaması devam ediyor. Vatandaşlar pek çok işlemde olduğu gibi e-Devlet'ten yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işlemleri arasındaki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" işlemi T.C. Kimlik Numarası ve şifre kullanarak yapılıyor.

e-Devlet'in yanı sıra SMS ile de evde bakım maaşı sorgulanabiliyor. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabiliyor.

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi belli oldu. Tokat, Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Antalya, Ordu, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bakıkesir, Hatay, Sakarya, İzmir, Uşak, Konya, Manisa, İstanbul, Diyarbakır, Rize, Bilecik, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Mersin, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Niğde, Zonguldak, Bursa, Aydın, Kars, Erzurum, Adana, Karabük, Kayseri, Bolu, Giresun, Düzce ve Isparta için evde bakım maaşı yatırıldı.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

– Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

– Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması gerekiyor.

– Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

– 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.