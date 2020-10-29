Evde bakım maaşı yattı mı?

29 Ekim 2020

Evde bakım maaşı, bir evde bir kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının asgari ücretin aylık net miktarının 2/3'ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Gerekli kriterleri karşılayanlara verilen evde bakım maaşı için ödemeler ise bugünlerde devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu ana kadar Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Erzurum, Ordu, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana ve Kayseri illeri için evde bakım maaşı ödemelerini gerçekleştirdi. Henüz evde bakım maaşı ödemeleri yatırılmayan iller için ödemeler önümüzdeki günlerde devam edecek.

Evde bakım maaşı almak isteyenler ise gelir, bakıma muhtaçlık veya ağır engelli kriterine uyması gerekiyor. Evde bakım maaşı başvuruları için gerekli kriterler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor.