Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı: 5,4 Milyar TL hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerine başladı. Nisan ayında 5,4 milyar TL ödeme yapılacak.

Bakan Göktaş, uygulamanın 2006 yılından bu yana sürdürüldüğünü belirterek, tam bağımlı bireylerin aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri ve aile birliğinin korunması amacıyla sunulan Evde Bakım Yardımının, bakanlıkça yürütülen en önemli aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu ifade etti.

Aylık 10.125 TL destek veriliyor

Engelli bireylerin aile bütünlüğü içinde desteklenmesini öncelik olarak gördüklerini belirten Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesiyle birlikte hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Bakanlık verilerine göre, hak sahibi her birey için aylık 10.125 TL ödeme yapılırken, Nisan ayı itibarıyla yaklaşık 544 bin kişi bu destekten yararlanıyor.

Bakan Göktaş, açıklamasında sosyal yardımların sürdürülebilirliği ve şeffaflığına dikkat çekerek, engellilik alanında hak temelli politikaların güçlendirilerek devam edeceğini vurguladı.