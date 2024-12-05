Evde içki üretimine yeni düzenleme: Rakı, votka, cin ve viski için izin alınacak
Son günlerde sahte içki nedeniyle 20 kişiden fazla kişinin ölümü gündemdeki yerinin korurken Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir yasa taslağı hazırladı. Taslakta markalara içki reklamı konusunda yeni kısıtlamalar getirilmesinin yanı sıra evde bireysel kullanım için rakı ve viski üretimi bakanlık iznine bağlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, içki üretimi ve reklamını da kapsayan bir dizi kural getiren yeni yasa taslağı hazırladı.
Yasa taslağının İstanbul'da çok sayıda kişinin sahte içki nedeniyle hayatı kaybettiği haberlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Bloomberg muhabiri Fırat Kozok'un sosyal medya hesabından paylaşığı bilgiye göre yeni yasayla evde distile içki izin almadan üretilemeyecek.
Hangi içkiler izinsiz üretilemeyecek?
Bu da artık evde rakı, votka, cin ve viski gibi içkiler kişisel kullanım için üretmeden önce devletten izin alınması anlamına geliyor.
Buna ek olarak şirketlere de yeni kısıtlamalar getirilecek. Firmalar kamusal alanlarda markaları çağırıştıracak şekilde amblem kullanamayacak.
Yeni yasayla şirket elektronik takip sistemi kullanmak zorunda olacak.