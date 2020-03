Evde kalanlar, video platformlarına koştu

19 Mart 2020

Selenay YAĞCI

Koronavirüsün etkilediği sosyal hayat sebebiyle önlem amaçlı evden çıkmayanlar dijital platformlara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Sosyal medyada herkes evde kalıp izlenmesi gereken filmleri listeliyor ya da eskilerde yayınlanmış virüs salgını filmlerini birbirine öneriyor. Hal böyle olunca Netflix, BluTV gibi yayın akışlı video platformlarının üye sayıları, izlenme oranları, trafikleri de artıyor. Günlük koşuşturma içinde diziler dahil birçok içeriği hafta sonu ya da akşam saatlerinde takip edenler, günü dijital platformlarda geçirmeye başladı.

İçerik dağıtım şirketi Medianova, koronavirüs tehdidi karşısında evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izlerini takibe aldı. Açıklanan verilere göre internet ortamındaki video ve müzik gibi içerik servislerine de tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor. Tüm dünyada TV’lerden seyredilen video servislerinde ciddi yükseliş oldu. Bu alanda son bir haftada yüzde 45 ila 50 artış yaşandı. Türkiye’deki yükseliş trendinin global OTT (doğrudan internetten yayınlanan içerik) servisleriyle paralel seyrediyor. İnternetteki video içeriklerine olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.

Günlük üye kazanımında %100, izlenme sürelerinde ise %40 artış

Yerli dijital platform BluTV İçerik Direktörü Deniz Şaşmaz Oflaz, “12 Mart’tan itibaren günlük yeni üye sayılarının yüzde 100, izlenme sürelerinin ise önceki haftalara göre yüzde 40 oranında arttığını açıkladı. Ayrıca yine 12 Mart 2020 tarihinden bu yana haber kanallarına büyük ilgi vardı. BluTV’nin canlı yayın özelliği üzerinden haber kanallarının izleme süreleri neredeyse yüzde 50 arttı. En çok izlenen 10 içerik ise Sokağın Çocukları, Aynen Aynen, Canlı Yayın Haber Kanalları, Pavyon, Ankara Havası, The Handmaid's Tale, Ganyan, The New Pope, The Pier ve The Walking Dead oldu. Saat 09.00-18.00 yapılan izlemelerde yüzde 21 artış olduğunu ifade eden Oflaz, “Bu da bize insanların, Sağlık Bakanlığı ve pek çok yetkilinin sürekli olarak tekrarladığı önlemlere uyduğu ve evde daha çok vakit geçirdiği bilgisini veriyor. Bu gibi sosyal izolasyon zamanlarında, kendimizi daha meşgul tutmak ve panikten de uzaklaşmak için evde yapılabilecek faaliyetlere daha fazla ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. BluTV’de yaşanan izlenme artışlarını da buna bağlayabiliriz” dedi.

Operatörlerden evde kalanlara destek

Öte yandan operatörlerde kendi TV platformlarında evde kalanlar için yeni duyurular yaptı. Mesela Turkcell’in televizyon platformu TV+, uzaktan eğitim döneminde çocukların öğrenmesi ve keşfetmesi için 10’dan fazla çocuk ve eğitim kanalını erişime açıyor. Çocuklar, açık olan kanalları 22 Mart’a kadar izleyebilecek. Vodafone TV de koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin arttığı mevcut dönemde, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80’den fazla TV kanalını 30 Nisan’a kadar tüm müşterilerine sunacak.