'Evde teknoloji' patladı

14 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla iş ve eğlence hayatı evlere taşınınca elektronik ürünlerin satışları da arttı. BKM’nin verilerine göre mart ayında kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre en fazla arttığı üç sektörden biri elektronik eşya oldu. Online kartlı ödemelerde elektroniğin payı mart ayında yüzde 44 arttı. Evde hem eğlenmek hem de çalışmak için teknolojiye sarıldık. Dizüstü bilgisayardan televizyona, ev sinema sisteminden ekmek yapma makinesine, kulalıktan tablete, traş makinesinden katı meyve sıkacağına kadar birçok elektronik ürününün satışı da martta arttı. En çok artış ise LED TV satışlarında yaşandı.

İncehesap.com’un verdiği bilgilere göre mart ayı sonunda tüketiciler, geçen aya oranla ev ve sinema sistemleri ve PC ürünlerine yöneldi. incehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Ev ve sinema sistemlerinin toplamında Şubat ayına göre mart ayında yüzde 90 artış gözlenirken, LED TV satışlarında yüzde 260, kulaklıklarda ise yüzde 250 artış yaşandı. Hem iş hem de eğlence için kullanılan notebook’ları daha yoğun kullanan tüketiciler, satışların bir ayda yüzde 70 artmasına sebep oldu” dedi.

Acer EMEA Başkan Yardımcısı Grigory Nizovsky ise işlerini ofisten eve taşıyan şirketler ile okuldan eve taşınan eğitim süreçleri, dizüstü bilgisayar satışlarında yüksek bir satın alma hacmi yarattığını ifade etti. Acer Türkiye’de 2020 yılı 12’nci hafta satışlarıyla; evde kal çağrısının etkisini gösterdiği 16 Mart haftası satışlarda yüzde 100’ü aşan bir talep artışı görüldüğü belirtti.

Mutfakta kullanılan elektronik eşyada yüzde 30 artış var

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız “Koronavirüs sürecinin başından bu yana tüketicilerimizi oldukça yakından takip ediyoruz. Mutfak kategorisini değerlendirdiğimizde mart ayının başından bugüne yüzde 30’a yakın bir talep artışı var. Evde kaldığımız bu süreçte ihtiyaçlar da buna yönelik değişiklik gösterdi. İlk günlerden bugüne tüketicilerimizin evde kendi ekmeğini yapmaya başladıklarını söyleyebiliriz. En büyük talep şu an Panetti ekmek yapma makinemize yönelik. Detoks içeceklerinden sağlıklı birçok içeceği kolayca hazırlayabileceğiniz Shake’n Take Kişisel Blender’ımız çok hızlı talep gördü “ diye konuştu.

E-ticaret firmalarına ürün tedariki sağlayan Nasa İletişim Üst Yöneticisi Mehmet Hayrettin Yılmaz da, “Evde kaldığımız süre boyunca satın alma tercihlerinin değiştiğini çok net gözlemleyebiliyoruz. Özellikle elektronik alandaki ihtiyaçlar ve tercihlerde büyük oranda değişti. Geçen yıla göre kahve makinası, oyun konsolu gibi ve elektrik süpürgesi gibi hijyen esaslı ürünlerin satışlarında yüzde 33 artış gözlemliyoruz” dedi.

Salgın süreciyle birlikte firmalar e-ticarete yönelmeyi hızlandırdı. Hatta bazı markalar doğrudan kendi online kanallarını açmaya yöneldiler. Bunlardan biri de Philips Türkiye oldu. Geçen hafta kişisel sağlık portföyündeki ürünlerinin satılacağı www.philips. com.tr online mağazasını açtı. E- ticaret sitelerine altyapı sağlayan Tsoft CEO’su Ömer Arıkan da bu süreçte e-ticaret yapan şirketler içinde yeterli ilgi göstermeyenler, konsantrasyonlarını attırdıklarını belirtti.

E-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun verilerine göre, evde kal çağrısının ilk haftası, hobi ve oyun sektöründeki satışları bir önceki haftaya oranla yüzde 46 arttı. İzolasyonun ikinci haftasında hobi, oyun kategorisinde artış devam etti ve ortalama sepet tutarı 75 TL seviyesine ulaştı. İkinci karantina haftasında, Gündelik ev eşyalarında işlem hacminde yüzde 165, işlem adedinde yüzde 117 gibi rekor artışlar yaşandı.