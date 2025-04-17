Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Başak Nur GÖKÇAM

Ulaşım sektörü, insan fa­aliyetlerinden kaynak­lanan küresel emisyon­ların yaklaşık yüzde 20’sinden sorumlu. Dünyada ulaşım için kullanılan enerjinin yüzde 95’inin fosil yakıtlardan karşı­landığı biliniyor. Emisyon pay dağılımında yalnızca deniz ta­şımacılığının sorumlu olduğu oran ise yüzde 3. Çünkü gemi­lerde karbondioksit, metan ve azot oksit gibi ağır yakıtlar kul­lanılıyor. Bu durum; deniz ta­şımacılığının çevre ve sağlık risklerini artırmasına neden oluyor.

Bunun yanı sıra deniz taşı­macılığının, küresel ekonomi açısından da önemi büyük. Hesaplamalara göre deniz ta­şımacılığı, dünya ticaret hac­minin yüzde 90’ından fazla­sını oluşturuyor. Bu nedenle deniz taşımacılığının yeşil dö­nüşümü, hem ekonomik açı­dan büyük öneme sahip oluşu hem de çevre kirliliğine neden oluşu sebebiyle sürdürülebi­lir gelecek açısından gerekli. Peki sektörde karbon salımını azaltmaya yönelik neler yapı­lıyor? Hedefler neler?..

Geçtiğimiz günlerde Birleş­miş Milletler Örgütü, uluslara­rası deniz taşımacılığı kapsa­mındaki yeni emisyon azalt­ma politikalarını onayladı. Kaliforniya Üniversitesi (UCB) araştırmacılarının deniz taşı­macılığı uzmanlarıyla yaptığı ankete göre sektörün 2030 yı­lına kadar belirli bir mesafede kargo göndermek için salınan karbondioksit miktarının bir ölçüsü olan nakliyenin karbon yoğunluğunda, yüzde 40’a va­ran bir oranda azalma görme­si bekleniyor. Ancak beklenti, sektörün 2050 yılındaki net sıfır hedefine ulaşamayacağı yönünde. Earth’s Future dergi­sinde beklentilerini yayınla­yan araştırmacılar, bunun ye­rine 2008 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 75 oranında azalma elde edilebi­leceğini öngörüyor.

Kısa vadeli azaltımlar, yeşil enerji yatırımlarına bağlı

Çalışma kapsamında 2021 yı­lında 149 denizcilik nakliye uz­manıyla görüşen araştırmacı­lar; sektörde 2030 yılına kadar 2008 yılı seviyelerine kıyasla nakliyede yüzde 30 ila yüzde 40 oranında emisyon azaltımı olacağını öngördüklerini açık­ladı. Ancak uzmanlar, tüm ça­balara rağmen sektörün 2050 yılındaki net sıfır hedefine ula­şamayacağını tahmin ediyor. Araştırmacıların tahminlerine göre 2050 yılında sektörün ula­şabileceği emisyon azaltımı or­tanı ise yüzde 40 ila yüzde 75 aralığında olacak.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan araştırmanın kıdemli yazarı ve UBC yardımcı doçen­ti Dr. Amanda Giang, “Operas­yonel ve teknik önlemler saye­sinde bu kısa vadeli azaltımla­rı başarabiliriz ancak net sıfır emisyon için yeşil enerjiye de yönelmemiz gerekiyor” dedi.

Daha az deneyim, daha fazla iyimserlik

Araştırmada, denizcilik sektöründe 10 yıldan az çalışma deneyimine sahip olanların emisyon azaltımı konusunda en iyimser olanlar olduğu, 30 yıldan fazla deneyime sahip olanların ise en az iyimser olanlar olduğu ortaya çıktı.

Belirsiz zamanlarda kesinlik

Amonyak, rüzgâr ve alternatif yakıt kaynaklarının mevcut olduğunu veya üzerinde çalışıldığını belirten Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nde doktora adayı ve çalışmanın ilk yazarı Imranul Laskar, “Ancak yeşil enerji filolarına geçiş, uzun vadeli bir yatırım olacak. Sektörün bu yatırımları yapabilmesi için biraz politika kesinliğine ihtiyacı var. Nakliye, küresel enerji dönüşümünü yönlendirebilir. Bu iyi bir haber hikayesi, ancak henüz her şeyi çözmüş değiliz” diye konuştu.