Evercore ISI'den S&P 500 tahmini! 9 bin puana ulaşabilir

Evercore ISI'den Julian Emanuel, S&P 500 endeksinin balon senaryosunda şirketin temel hedefi olan 7.750 seviyesini aşarak 2026'da 9.000 puana ulaşabileceğini öngördü.

Emanuel, bu senaryonun büyük ölçekli borçlanma yoluyla gerçekleşen satın almalar ve sermaye piyasalarındaki hızlanma sinyalleriyle desteklenmesi halinde olasılığının yüzde 30'a yükseldiğini ifade etti.

"Kısa vadede oynaklığı artırdı"

Mevcut piyasa ortamını geçmişteki satın alma patlamalarına benzeten Emanuel, bu tür dönemlerin piyasaları yukarı taşısa da kısa vadede oynaklığı artırdığına dikkat çekti.

Analist, yapay zekâ odaklı sektörleri desteklemeye devam ettiğini, ayrıca politika ve gümrük tarifelerine ilişkin endişelerin azalmasıyla sağlık hizmetleri alanının taktiksel fırsat sunduğunu belirtti.