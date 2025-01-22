Evercore’dan iyimser tahmin: Teknoloji zirve yolunda! Nasdaq 100, ilk çeyrekte rekora hazırlanıyor

Nasdaq 100 Endeksi, 2023 başından bu yana değerini neredeyse iki katına çıkararak toplamda 14 trilyon dolar kazandı. Ancak yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının teknoloji gibi sektörlerin cazibesini azaltabileceğinden endişe ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından hazine faizlerinin artışı da bu hassasiyeti artıran bir diğer faktör oldu.

Evercore ISI teknik analiz başkanı Ross, Nasdaq 100 ve S&P 500 Endeksleri için iyimser bir tablo çizdi. İlk çeyrekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşılabileceğini belirten Ross, "Günün sonunda teknoloji, piyasayı daha yukarılara taşımak için olağanüstü bir konumda olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Teknik analiz ve alım fırsatları

Macro Risk Advisors teknik strateji müdürü John Kolovos, Nasdaq 100 Endeksi’ni izlemek için kullanılan en büyük borsa yatırım fonunun (ETF) Kasım ayındaki 485-495 dolar seviyelerinde teknik destek sağladığını belirtti. Kolovos’a göre, bu destek seviyelerinin üzerinde kalan her türlü geri çekilme, dipten alım fırsatı sunuyor.

Kolovos, "Düşen getiriler, piyasa genişliği ve hisse senedi piyasasına katılım açısından olumlu bir etkendir" diyerek piyasanın genişlemesi için faizlerin düşük seyretmesinin önemine vurgu yaptı.

Teknolojinin liderliği devam ediyor

Ross ve Kolovos’un analizleri, teknoloji sektörünün hem piyasa büyümesini sürdürme hem de yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratma potansiyeline işaret ediyor. Nasdaq 100'ün performansı ve teknik destek seviyeleri, sektörün liderliğini koruyacağını gösteriyor.