'Evim' mağdurlarından TMSF önünde eylem

Leyla İLHAN



BDDK 28 faizsiz konut ve araba şirketini temmuz ayında tasfiye etmiş, ev ve araba umuduyla para yatıran 54 bin kişinin milyon TL’leri bulduğu ifada edilen alacaklarının çözümü konusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devreye girmişti.

Ancak geçen sürede alacakları konusunda henüz bir açıklama alamadığını söyleyen “Evim Mağdurları” TMSF'nin Zincirlikuyu'da bulunan binası önünde basın açıklaması yaparak devleti kendilerine sahip çıkmaya çağırdı.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla konuya dikkat çekmeyen çalışan Evim Mağdurları grubu adına konuşan Muharrem Taş, "Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile kurulan, SGK'lı personel çalıştıran KDV ödeyen ve süreçte hiçbir kısıtlama getirilmeyen şirketler bir gecede tasfiye edilip 1 ay içinde TMSF'ye devredildi. Kimse mağdur edilmeyecek denildi ama 54 bin kişilik bir mağdur oluşmasına neden oldunuz. Bu kararlar hiçbir şirketin sahibini ortada bırakmaz iken, olan alın teriyle bankaların faizsiz sistemine girmeyen binlerce vatandaşa oldu. TMSF yetkilileri sadece tasfiye için yoğun çalışıyoruz diyorlar. Ödemelerimizi ise en son bırakıyorlar. Öncelikle bu şirketlerin şubelerinin kira borçları sonra çalışanların alacakları, sonra devletin alacaklarını tahsil edilecek. En sonda ise eğer şirketlerin finansman güçleri varsa teslim alanlar ve almayanlar olarak belli bir oranda ödenecek deniliyor. Halbuki esas mağdur teslim almayanlar olarak bizleriz. Devlet alınterimizi eksiksiz olarak bize vermeli” diye konuştu.

“Şirketler hakkında suç duyurusunda bulunacağız”

“Bizim alın terimizi kimseye peşkeş çekemez” açıklaması yapan Taş şöyle konuştu: “Eğer yapılan faizsiz düzenlemesi bizleri mağdur etmek içinse tüm kurumlar tasfiyeden sorumlu olup, gereğini yapmak zorundalar. Eğer bu şirketlerin sahipleri iyi niyetli değilse onlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

HDP Milletvekili de destek verdi

HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu’da alana gelerek mağdurlara destek açıklaması yaptı. Kamunun mağdurların alacaklarını dikkate almadan karar verildiğini aktaran Katırcıoğlu, “Faizlerden korunmak için bu mekanizmalara paralarını verdiler. Şimdi paralarını alamaz hale geldiler. Bu kabul edilemez. Adalete sığmaz. Dolayısıyla devlet bu konuyu bir ana önce açıklığa kavuşturmalı ya da en azından bilgi vermeli” diye konuştu.

Yargı yolu kapalı

Grubun Avukatı Yasemin Bal ise şu anda yargı yolunun 54 bin mağdur için kapalı olduğunu ancak devletin mutlaka açıklayıcı bilgi vermesi gerektiğini ifade etti. Bal, 54 bin mağdurun TMSF’ye yazılı başvuru yapması gerektiğini de belirtti.



TMSF Yaşamevim ile görüşmede son noktaya geldi

Öte yandan bu hafta içinde TMSF'den yapılan açıklamada, Yaşamevim Gayrimenkul AŞ hakim ortağı ile sürdürülen borcun yapılandırılması görüşmelerde son noktaya noktaya gelindiğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı: "Görüşmelerde sona gelinmiştir. Bu nedenle, varılan mutabakat neticesinde kayıt kabul işlemlerine başlanacaktır. Söz konusu 'tasfiye halinde Yaşamevim AŞ'de tasarrufu bulunan hak sahiplerinin, ıslak imzalı dilekçeler ile şirket merkezine başvuru yapması gerekmektedir” denildi.

