Evini satıp altına yatıranlar için kritik uyarı: Uzun vadede risk artıyor

İkinci el konutta hareketlilik yaşanırken, yatırım amaçlı alınan evler birer birer satılarak tarihi zirvelere ulaşan altına dönüştürülüyor. Altın fiyatlarındaki sert yükseliş konut satışlarını artırırken, sektörü temsilcileri uyarıyor.

Uzmanlara görebu eğilim uzun vadede sürdürülebilir olmadığı gibi konut değerini koruyan, güvenli bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. Altın ise dönemsel olarak yüksek kazanç sağlasa da sert fiyat dalgalanmalarına açık ve öngörülmesi zor bir piyasa sunuyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu sebeple evlerini satıp altına yönelen yatırımcılar kısa vadede kazanç elde etmiş olsa da, bu strateji kalıcı ve güvenli bir yatırım modeli değil.

Konut fiyatlarında zam dalgası görülebilir

Emlak sektörü oyuncularına göre, konutunu satan yatırımcıların önemli bir bölümü, birkaç yıl sonra yeniden konut almak istediğinde fiyat seviyesinin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. İnşaat maliyetlerindeki artış, arsa üretimindeki sınırlılık ve yeni konut arzındaki yavaşlama, konut fiyatlarının uzun vadede yukarı yönlü baskı altında kalmasına sebep oluyor.

Uzmanlar, altının dönemsel yükselişlerinin güçlü bir getiri algısı oluşturduğunu ancak bu algının her zaman kalıcı olmadığını ifade ediyor. Konut ise fiyat artış hızından bağımsız olarak; barınma ihtiyacını karşılayan, kira geliri sunan ve uzun vadede varlık güvenliği sağlayan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcilerinin ortak görüşü, konutun tamamen elden çıkarılması yerine denge gözeten bir yatırım yaklaşımının daha sağlıklı olduğu yönünde...

Altın hızlı kazanç olarak görülüyor

Uzmanlara göre, belirsizliklerin yoğun olduğu ekonomik dönemlerde konut, güvenli liman olma özelliğini korurken, altın ise portföy içinde sınırlı ve tamamlayıcı bir araç olarak değerlendirilmeli. Buna rağmen bazı sektör temsilcileri, bu eğilimin yalnızca yatırım tercihiyle değil, hane halkının artan belirsizlik algısıyla da doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor.

Konut; bakım, vergi ve kullanım sorumlulukları olan 'taşınamaz' bir varlık olarak görülürken, altının daha kolay nakde çevrilebilir olması, özellikle ekonomik dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde psikolojik bir rahatlama sağlıyor. Uzmanlara göre bu durum, konuttan çıkışı rasyonel bir yatırım kararından ziyade likiditeye ulaşma ve riskten kaçınma refleksi hâline getiriyor; ancak bu refleks, uzun vadeli varlık güvenliği açısından her zaman doğru sonuçlar üretmeyebiliyor.

Altında sert düşüş

Öte yandan altın fiyatları dün tarihi zirvelerin ardından güne sert geri çekilmeyle başladı. Analistler altın ons fiyatındaki sert düşüşü uzun süredir altın taşıyan ve ciddi kar elde eden fonların zirve seviyelerde ‘karı cebe koyma' refleksiyle satış yapmasına, altını kontrat üzerinden alan profesyonel Trader'ların pozisyonlarını kapatmasına ve borçla altın alan bazı oyuncuların fiyat düşünce sistem tarafından otomatik satışa zorlanmasına bağladı.

Bu satışların önemli bir bölümünün isteyerek değil, mecburen gerçekleştiğine dikkat çeken analistler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altın düşerken satanlar altına inanmayanlar değil, altınla en çok para kazanmış olanlardır. Bu satışların arkasında tek bir sebep yok, aynı anda devreye giren üç temel dinamik var. İlki altın aşırı yükselmişti, uzun soluklu bir ralli sonrası büyük oyuncular için doğal bir düzeltme kaçınılmazdı. İkincisi, ABD tarafında faiz ve dolar beklentileri kısa vadede değişti. Bu durum, fonları geçici olarak nakitte kalmaya yöneltti. Üçüncü, teknik seviyelerin kırılması algoritmaları devreye soktu. Belirli fiyatların altına inilmesiyle otomatik satışlar zincirleme etki oluşturdu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine yeni bir aday göstereceği veya göstermeyi düşündüğü iddiası, piyasalarda ciddi bir etki oluşturdu."