Evini satıp yüzen eve taşındı! Düşük giderleri sayesinde rahat emeklilik yaşıyor

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ABD'nin Maryland eyaletinde yaşayan Cheryl Fellenz, emeklilik sonrası yaşamını tamamen değiştiren bir karar aldı. Öğretmenlik kariyerini 51 yaşında noktalayan Fellenz, 2009 yılında evini satarak yaklaşık 84 bin dolara bir yüzen ev satın aldı.

Konut kredisi borcundan kurtulan Fellenz, bu sayede yaşam maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti.

Aylık geliri 4 bin 996 dolar

Sosyal Güvenlik ödemeleri ile öğretmen emekli maaşından toplam aylık 4 bin 996 dolar gelir elde eden Fellenz, gelirinin kendisine rahat bir yaşam sunduğunu söyledi.

Yüzen evini bağladığı marina için aylık 275 dolar ödediğini ifade eden Fellenz, diğer giderlerinin ise market alışverişi ve temel faturalarla sınırlı olduğunu aktardı.

"Borçsuz bir yaşam hedefliyorum"

Yüzen ev yaşamının bazı bakım masraflarını da beraberinde getirdiğini belirten Fellenz, çatı, klima ve elektrik sistemlerinde yapılan onarımlar nedeniyle kredi kartı borcu oluştuğunu söyledi.

Yıl sonuna kadar tüm borçlarını kapatmayı planladığını belirten Fellenz, bunun ardından aylık yaklaşık 2 bin dolar ek harcama imkânına kavuşacağını ifade etti.

Emeklilikte de aktif kalıyor

Çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan Fellenz, günlerini spor yaparak, günlük işlerini tamamlayarak ve bölgedeki çocuklara ücretsiz okuma eğitimi vererek geçiriyor.

Bu çalışmaların kendisine amaç duygusu verdiğini söyleyen Fellenz, emeklilik döneminde de üretken kalmanın önemine dikkat çekti.

Doğayla iç içe yaşam sürüyor

Yüzen evde yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Fellenz, her gün kartallar, balıkçıllar ve kaplumbağalar gördüğünü anlattı.

Yaşam tarzını "hayalinin gerçekleşmesi" olarak tanımlayan Fellenz, "Burada yaşamak beni genç tutuyor. Kendimi hâlâ hayata bağlı ve enerjik hissediyorum" ifadelerini kullandı.