Evladiyelik hisse yatırımcıları için veriler

Fakat belki de konu dönüp dolaşıp şuna varıyor: Borsa bir kumar yeri değildir. Eğer sermaye piyasalarında eğitim almış gerçek bir trader değilseniz her zaman sizden akıllı biri çıkacak ve en büyük amacı da size bir hisseyi pahalı fiyattan satıp elinizdekini de ucuz fiyattan almak olacak. Çünkü günlük al-satlarda onun para kazanmasının yegane yolu, sizin aynı anda para kaybetmeniz olacak. Bu bir kehanet değil. Bu pür gerçek. Çünkü Buffet, Lynch, Graham gibi yatırım sihirbazları bile kendilerinden akıllı birilerinin olabileceğine inanarak yatırımlarını hiçbir zaman kısa vadeli al-sat stratejileri üzerine kurmadı.

BORSADA HEP KAZANMANIN TEK YOLU

Bireysel yatırımcıların (istisnai veya geçici durumlar hariç) kazanabileceği tek bir yöntem bulunuyor. Bir şirkete gerçekten ortak olmak. Yani almak ve tutmak. Hatta belki de aldıklarını çocuklarına, torunlarına bile miras bırakacak kadar tutmak. Fakat elbette bir yatırım önce alırken kazandırır. Yani neye yatırım yapacağınız konusunda sağlam bir analize sahip olmanız bu stratejinin en önemli noktası.

İşte size çarpıcı bazı örnekler Ulaştırma sektöründeki tüm hisselere bundan 10 yıl önce 1000 TL yatırmış olan birinin bugün parası 22 bin TL’den fazla. Yani önce sektörü, ardından da o sektörde alınacak sağlam hisseyi belirlemek size şunu sağlar: Stressiz yatırım, düşüş ve yükselişlere karşı hafif tebessüm, çocuklarınıza değeri istikrarlı artan bir fon.

BORSA NEDEN UZUN VADEDE RAKİPSİZDİR?

Gelin bir de hisse bazında bakalım. Örneğin SaSa’ya bir yatırımcı son 10 yılda, her yıl bugün, istisnasız 100 TL yatırmış olsaydı bugün 4148.96 adet SaSa hissesinin toplam değeri 219 bin 65 TL’ydi. Eğer her ay 50 dolar karşılığı TL yatırılsaydı bu rakam 251 bin TL olacaktı. 100 dolarda ise 500 bin TL’den fazla. 1000 dolarda 5 milyon TL. Kıyaslama olması açısından eğer aynı süreçte her yıl 1000 TL’lik dolar alıp kenara koymuş olsaydınız bugün sadece 3100 dolarınız yani aşağı yukarı 56 bin TL paranız vardı.

Her yıl 1000 dolar alıp kenara koymuş olsaydınız ise ulaşabileceğiniz maksimum birikim 180 bin lirayı geçmeyecekti. İşte borsa uzun vadede neden kârlıdır ve rakipsizdir sorusunun en net örneği.