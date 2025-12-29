Evlerdeki gizli servet: 25 trilyon TL'ye yaklaştı!

Japonya'da online ikinci el platformu Mercari’nin yaptığı anket, ülke genelinde evlerde yıllardır dokunulmayan ürünlerin oluşturduğu dev ekonomik potansiyeli ortaya koydu.

Araştırmaya göre Japon halkının evlerinde bir yıldan uzun süredir hiç kullanılmayan eşyaların değeri 90,5 trilyon yen (yaklaşık 24.9 trilyon TL) seviyesinde.

Terk edilmiş eşyaların kategorilere göre dağılımında moda ürünleri yüzde 33,6 ile ilk sırada. Onu oyuncak, hobi ve kamp malzemeleri gibi hobi-eğlence ürünleri yüzde 22,2; kitap, oyun ve müzik ürünleri ise yüzde 21,2 oranıyla takip ediyor.

Nagoya ve Osaka çevresi ilk sırada

Araştırma, özellikle Chubu bölgesinde (Nagoya dahil) yaşayanların ortalama 898 bin yenlik (246 bin 595 TL) kullanılmayan eşya stoğuna sahip olduğunu gösterdi.

Onu Osaka’nın da içinde bulunduğu Kinki bölgesi 805 bin yen (221 bin 57 TL) ile izliyor.

Uzmanlar bu bölgelerde evlerin daha geniş olması ve gelir seviyesinin yüksekliğinin etkili olduğuna dikkat çekiyor.

10 trilyon yenlik ürün çöpe gidebilir

Anket, 2025 sonuna kadar yaklaşık 10 trilyon yen (2.7 trilyon TL) değerinde eşyanın çöpe atılabileceğini ortaya koydu.

Analistler, bu potansiyelin geri dönüşüm, ikinci el ticareti ve dijital pazarlarla ekonomiye kazandırılabileceğini vurguluyor.

“Eşyalar finansal varlık gibi yönetilmeli”

Araştırmayı yöneten NLI Araştırma Enstitüsü’nden Naoko Kuga, evlerde düşündüğümüzden çok daha fazla değerin atıl halde durduğunu belirterek şunları söyledi: "Eşyalar da tıpkı finansal varlıklar gibi yönetilirse hane bütçelerine ciddi katkı sağlanabilir."