Evren Çakarer: Merkez Bankası'nın enflasyon revizyonu faiz indiriminin önünü açabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü Evren Çakarer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 28'e yükseltmesini değerlendirirken, bankanın sıkı para politikasını koruyacağı ancak ilave sıkılaşma ihtiyacının azaldığı yönünde mesaj verdiğini söyledi. Çakarer, yılın son çeyreğinde faiz indirimi tartışmalarının gündeme gelebileceğini belirtti.

TCMB'nin üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmesine karşın, 2027 yılı için yüzde 15'lik hedefini korumasını değerlendiren Çakarer, bu adımı "temkinli bir revizyon" olarak nitelendirdi.

"Merkez Bankası 2 puanlık artışla tahminini yüzde 28'e çıkardı. Buna rağmen önümüzdeki yıla ilişkin hedeflerde değişikliğe gitmedi" diyen Çakarer, açıklamaların genel çerçevesinin dezenflasyon sürecinin devam ettiği yönünde olduğunu ifade etti.

"Ek ilave sıkılaşma sinyali vermedi"

Çakarer, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarının para politikasında mevcut sıkılığın korunacağı ancak daha sert adımların gündemde olmadığı şeklinde okunabileceğini söyledi.

"Sonuç olarak sıkı para politikası devam edecek ancak ilave bir sıkılaşma ihtiyacı görülmüyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde faiz indirimi sinyallerinin gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Çakarer, özellikle eylül ayı enflasyonunun kritik olacağını vurguladı.

Eylül ayında eğitim harcamaları ve mevsimsel etkiler nedeniyle enflasyonun yakından izleneceğini belirten Çakarer, "Eğer eylül verisinde ciddi bir bozulma görülmezse, ekim ayı itibarıyla faiz indirimi beklentileri konuşulmaya başlanabilir" dedi.

"Yıl sonunda politika faizi yüzde 36 seviyesine inebilir"

Faiz indirimi sürecinin başlaması halinde bunun kademeli olacağını ifade eden Çakarer, ilk aşamada sınırlı bir indirimin tercih edilebileceğini söyledi.

"Merkez Bankası'nın çok hızlı hareket edeceğini düşünmüyorum. 100 ila 150 baz puanlık adımlarla ilerleyebilir. Yıl sonuna doğru politika faizinin yüzde 36 seviyelerine gerilemesi mümkün görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çakarer'e göre böyle bir adımın piyasalara hem para politikasındaki normalleşme sürecinin başladığı hem de 2027 hedeflerine yönelik güvenin korunduğu mesajını vereceği belirtiliyor.

Gıda enflasyonu uyarısı

TCMB'nin enflasyon tahminindeki yukarı yönlü revizyonda gıda fiyatlarının önemli rol oynadığına dikkat çeken Çakarer, para politikasının tek başına gıda kaynaklı sorunları çözmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin arz kaynaklı sorunlardan beslendiğini ifade eden Çakarer, "Merkez Bankası talep tarafını yönetebiliyor ancak arz kaynaklı enflasyona müdahale etmesi mümkün değil. Bu noktada sadece para politikası yeterli olmuyor" dedi.

Tarım ve üretim tarafında yapısal adımların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Çakarer, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin tüm kurumlarının koordineli hareket etmesinin önemine işaret etti.

"Enflasyonda bundan sonrası topyekûn mücadele gerektiriyor"

Çakarer, Merkez Bankası'nın göreve geldiği dönemde üç haneli seviyelere yaklaşan enflasyonun bugün yüzde 30'lu seviyelere gerilediğini hatırlatarak, para politikasının önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

"Bundan sonrası sadece faiz politikasıyla yönetilebilecek bir süreç değil. Maliye politikalarının ve arz tarafını güçlendirecek reformların devreye girmesi gerekiyor" diyen Çakarer, gıda ve konut gibi kalemlerde kalıcı iyileşme sağlanmasının enflasyon görünümü açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Piyasalarda yılın son bölümünde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde Borsa İstanbul'a da olumlu yansımalar görülebileceğini belirten Çakarer, "Piyasa faiz indirimi sinyalini aldığı anda bunu fiyatlamaya başlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.