Evren Devrim Zelyut kimdir, neden öldü? Ünlü ekonomist 43 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin tanınmış ekonomistlerinden Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti.

22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Evren Devrim Zelyut, Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri arasında yer alıyordu. Eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Zelyut, kariyerine yatırım danışmanı olarak başladı.

1994 yılından itibaren çeşitli finans kuruluşlarında görev aldı. Bankalar, aracı kurumlar ve holdinglerde analist ve yönetici pozisyonlarında bulunan Zelyut, televizyon programlarında da ekonomi yorumlarıyla tanınıyordu. Aynı zamanda köşe yazıları da kaleme aldı.

2019 yılında kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurarak yatırımcılara yönelik piyasa analizleri ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaya başladı. YouTube üzerinden yayınladığı ekonomi içerikleriyle özellikle bireysel yatırımcılar arasında geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Evren Devrim Zelyut neden öldü?

Evren Devrim Zelyut’un ölüm nedeni olarak beyin kanaması belirtildi.

Evren Devrim Zelyut’un hastalığı neydi?

Zelyut , bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastanede tedavi süreci devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda takipçilerine umut dolu mesajlar vermişti.